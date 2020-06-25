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    У світі

    У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,0

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    Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо&nbsp; - У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,0
    Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо 

    Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила

    В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо в центральній частині штату.

    Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.

    До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

    Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.

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