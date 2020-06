У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,0

Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила

В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо в центральній частині штату.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx