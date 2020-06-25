У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,0
Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила
В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо в центральній частині штату.
We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx— Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020
Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
#BREAKING Preliminary magnitude 6.0 earthquake strikes the Sierra Nevada Mountains in Central #California. The earthquake was felt in Fresno and surrounding areas. -PM pic.twitter.com/WzbNdkGEth— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) June 24, 2020
Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.
До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.
Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.