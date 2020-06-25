У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,0



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Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо

Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила

В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Осередок стихії залягав на глибині майже 3 км у окрузі Іньо в центральній частині штату.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx — Michael Ikahihifo (@Mike_Ikahihifo) June 24, 2020

Наразі інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

#BREAKING Preliminary magnitude 6.0 earthquake strikes the Sierra Nevada Mountains in Central #California. The earthquake was felt in Fresno and surrounding areas. -PM pic.twitter.com/WzbNdkGEth — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) June 24, 2020

Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.

До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.