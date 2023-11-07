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США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
фото ілюстративне

Виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems

Сполучені Штати передадуть Ізраїлю високоточні авіабомби на загальну суму $320 млн. Про це інформує The Wall Street Journal.

«Адміністрація надіслала 31 жовтня офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даний тип зброї застосовується з літаків. При цьому планується також надання технічної підтримки, тестування та інших технологій, пов’язаних із застосуванням цього виду озброєння у бойових умовах.

Виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що Ізраїль запросив відповідну зброю на поточний місяць.

Раніше повідомлялося, що позиція Байдена щодо війни між Ізраїлем й ХАМАСом ставить його в складне політичне становище.

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Теги: США Ізраїль війна

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