Politico: Співробітники Держдепу обурені політикою Байдена щодо Ізраїлю

Видання повідомляє про зростаючу втрату довіри серед дипломатів США до підходу президента Джо Байдена до близькосхідної кризи

Співробітники Державного департаменту різко критикували те, як адміністрація Байдена веде війну між Ізраїлем і ХАМАС, у меморандумі, отриманому Politico від анонімних джерел, стверджуючи, що, серед іншого, США мають бути готові публічно критикувати ізраїльтян.

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Документ дає уявлення про внутрішню лють в Держдепартаменті з приводу близькосхідної політики президента Джо Байдена. Повідомлення свідчить про зростаючу втрату довіри серед дипломатів США до підходу президента Джо Байдена до кризи на Близькому сході.

Меморандум містить два ключових запити: щоб США підтримували припинення вогню та щоб вони збалансували свої приватні та публічні повідомлення щодо Ізраїлю, включаючи критику ізраїльської військової тактики та поводження з палестинцями, які США зазвичай вважають за краще тримати в таємниці.

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Розрив між приватними та публічними повідомленнями Америки «сприяє сприйняттю регіональної громадськості про те, що Сполучені Штати є упередженим і нечесним гравцем, який у кращому випадку не просуває, а в гіршому – завдає шкоди інтересам США в усьому світі», – йдеться в документі.

У документі зазначається, що Ізраїль має «законне право і обов'язок» домагатися справедливості щодо палестинських бойовиків ХАМАС, які вбили близько 1400 ізраїльтян в результаті шокуючої атаки 7 жовтня. Але при цьому стверджується, що «масштаби людських жертв на сьогоднішній день неприйнятні».

Терпимість «США до такої кількості жертв серед мирного населення» породжує сумніви в правильності міжнародного порядку, заснованого на правилах, який ми давно відстоюємо», – підкреслюється в меморандумі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову відкинув ідею припинення вогню в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників.

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Нагадаємо, міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході.