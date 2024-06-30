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США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів – CNN
Штаб-квартира збройних сил США в Європі
фото: edition.cnn.com

Один із чиновників, який перебуває на одній з баз в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози «принаймні 10 років»

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами двох американських чиновників, імена яких CNN не називає, військові бази США перевели в стан підвищеної готовності на вихідних. Рівень їх захисту підвищили до другого за значенням.

Серед баз, які підвищили рівень готовності до статусу «Чарлі», й гарнізон армії США в німецькому Штутгарті, де знаходиться штаб-квартира Європейського командування США.

Як пояснює CNN, статус «Чарлі» вводиться, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, яка вказує на ймовірність теракту чи нападу на персонал чи об'єкти США.

Один з американських чиновників, який перебуває на одній з баз в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози «принаймні 10 років», і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про «активну загрозу».

Речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування «постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариство США за кордоном».

«У рамках цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших співробітників. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але залишаємось пильними», – зазначив він.

До слова, США на запит Росії надали їй розвідувальну інформацію «для сприяння розслідуванню» після теракту, що стався 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Холл». Американська сторона має намір чинити так і надалі. Про це розповіла посол США в Росії Лінн Трейсі, йдеться у Telegram-каналі посольства США в Москві. 

Трейсі, відповідаючи на запитання журналістів з приводу співпраці США та Росії у боротьбі з тероризмом після теракту в «Крокусі», зазначила, що США продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною інформацією на прямий запит Росії.

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Теги: військові квартира

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