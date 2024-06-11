Теракт у «Крокус Сіті». Кремль офіційно звинуватив Україну

За інформацією росЗМІ, число жертв теракту досягло 144, постраждала 551 особа

Росія продовжує розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Так, сьогодні 11 червня, голова Національного антитерористичного комітету Росії, директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков під час засідання НАК офіційно звинуватив, не надавши жодних доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні цього року у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол». Про це повідомляє пропагандистське медіа ТАСС.

«Українські та західні спецслужби розширюють коло можливих виконавців, які вербуються для скоєння в Росії резонансних злочинів. Показовим прикладом є встановлена ​​нами причетність військової розвідки України до теракту у підмосковному «Крокус Сіті Хол», – заявив Олександр Бортніков.

Як відомо, увечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті хол» у підмосковному Красногорську було здійснено теракт. За інформацією росЗМІ, число жертв теракту досягло 144, постраждала 551 особа. Було порушено кримінальну справу за статтею про тероризм. Загалом як обвинувачених у справі про теракт залучено 20 осіб.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Також повідомлялося, що після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.

Раніше повідомлялося, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».