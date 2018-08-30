США підтвердили намір скасувати спільні із Південною Кореєю військові навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військові навчання були заплановані на серпень

Трамп вважає, що немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання

США вважають наразі недоречним проведення спільних із Південною Кореєю військових навчань.

Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній на особистій сторінці президента США Дональда Трампа.

«Президент переконаний, що має дуже гарні й теплі стосунки із Кім Чен Ином, і нині немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання», - заявили у Білому домі

При цьому у відомстві наголосили, що можуть негайно відновити навчання, якщо в цьому буде потреба.

«Однак, президент може негайно знову почати спільні із Південною Кореєю та Японією навчання, якщо вирішить так. Якщо це станеться, то вони будуть значно більшими, ніж будь-коли», - наголосив Трамп.

У червні повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Військові навчання були заплановані на серпень.