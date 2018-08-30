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    У світі

    США підтвердили намір скасувати спільні із Південною Кореєю військові навчання

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    <p>Військові навчання були заплановані на серпень</p> - США підтвердили намір скасувати спільні із Південною Кореєю військові навчання

    Військові навчання були заплановані на серпень

    Трамп вважає, що немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання

    США вважають наразі недоречним проведення спільних із Південною Кореєю військових навчань.

    Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній на особистій сторінці президента США Дональда Трампа.

    «Президент переконаний, що має дуже гарні й теплі стосунки із Кім Чен Ином, і нині немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання», - заявили у Білому домі

    При цьому у відомстві наголосили, що можуть негайно відновити навчання, якщо в цьому буде потреба.

    «Однак, президент може негайно знову почати спільні із Південною Кореєю та Японією навчання, якщо вирішить так. Якщо це станеться, то вони будуть значно більшими, ніж будь-коли», - наголосив Трамп.

    У червні повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

    Військові навчання були заплановані на серпень.

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