США підтвердили намір скасувати спільні із Південною Кореєю військові навчання
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Військові навчання були заплановані на серпень
Трамп вважає, що немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання
США вважають наразі недоречним проведення спільних із Південною Кореєю військових навчань.
Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній на особистій сторінці президента США Дональда Трампа.
«Президент переконаний, що має дуже гарні й теплі стосунки із Кім Чен Ином, і нині немає причин витрачати великі кошти на спільні південнокорейсько-американські військові навчання», - заявили у Білому домі
При цьому у відомстві наголосили, що можуть негайно відновити навчання, якщо в цьому буде потреба.
«Однак, президент може негайно знову почати спільні із Південною Кореєю та Японією навчання, якщо вирішить так. Якщо це станеться, то вони будуть значно більшими, ніж будь-коли», - наголосив Трамп.
У червні повідомлялося, що Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Військові навчання були заплановані на серпень.