США прощаються з першою жінкою-держсекретарем Мадлен Олбрайт

Олбрайт померла 23 березня 2022 року у Вашингтоні на 85-му році життя від раку

Сьогодні, 27 квітня у Вашингтоні проходить церемонія прощання з Мадлен Олбрайт, яка стала першою жінкою на посаді держсекретаря США і обіймала цю посаду в 1997-2001 роках.

«Сьогодні ми шануємо по-справжньому горду американку, завдяки якій ми горді бути американцями», - заявив президент США Джо Байден, під час виступу на поминальній службі у Вашингтонському кафедральному соборі.

Крім того, під час церемонії данину пам'яті покійній віддали колишній президент США Білл Клінтон та ексдержсекретар Гілларі Клінтон.

Про смерть Мадлен Олбрайт стало відомо 23 березня.

Політичну діяльність Олбрайт розпочала як активіст Демократичної партії США.

Нагадаємо, Мадлен Олбрайт очолювала Державний департамент США з 1997 по 2001 роки. До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період з 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.

Зауважимо, Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова), походить з родини чеських євреїв; життєва історія Олбрайт складається з лондонського періоду, навчання в католицькому пансіоні Швейцарії і 1957 року - отримання американського громадянства. Свою популярність Мадлен Олбрайт здобула завдяки політичній кар'єрі: небачена до 1997 року подія – років.

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1993 році стала послом США в Організації Об'єднаних Націй, а у 1997 році - головним дипломатом країни під час другого президентського терміну Білла Клінтона. CNN відзначає, що вона виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні альянсу в ситуацію на Балканах, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію у всьому світі.