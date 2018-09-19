США розглядають можливість розміщення військових на території Польщі



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Американські військові

Варшава готова піти на значні преференції для США, щоб домогтися розміщення американського військового контингенту

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США обговорюють запит Польщі на розміщення американських військових на території Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми розглядаємо це питання дуже серйозно. Я знаю, що Польщі дуже подобається ця ідея», - сказав Трамп.

Він також зазначив, що Варшава готова піти на значні преференції для США, щоб домогтися розміщення американського військового контингенту на своїй території.

До слова, Трамп також назвав поведінку Росії в Східній Європі «агресивною» та погодився, що Москва у своїй політиці поважає силу у відповідь, яку представляють у Європі, в тому числі, Сполучені Штати.

Як відомо, навесні 2018 року міноборони Польщі запропонував Вашингтону на постійній основі розмістити на території країни американську військову базу і бронетанкову дивізію армії США.