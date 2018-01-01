США ввели санкції проти польської фірми, що торгувала вугіллям з Донбасу

У новому чорному списку США опинилася зареєстрована в Польщі фірма

Проти фірми Doncoaltrade з Катовиць (Польща) було введено санкції уряду США, пов’язані з нападом Росії на Україну. Про це повідомляє wyborcza.pl. У новому чорному списку США опинилася зареєстрована в Польщі фірма Doncoaltrade з Катовиць. Санкції проти неї було введено через її зв’язок з Олександром Мельничуком, одним з лідерів



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У новому чорному списку США опинилася зареєстрована в Польщі фірма

Проти фірми Doncoaltrade з Катовиць (Польща) було введено санкції уряду США, пов’язані з нападом Росії на Україну. Про це повідомляє wyborcza.pl.

У новому чорному списку США опинилася зареєстрована в Польщі фірма Doncoaltrade з Катовиць. Санкції проти неї було введено через її зв’язок з Олександром Мельничуком, одним з лідерів проросійських сепаратистів з Луганська.

Минулого року українські ЗМІ повідомляли, що за посередництва Росії до Польщі постачається вугілля з шахт на Донбасі, контрольованих російськими найманцями. Таким чином вони можуть заробляти на ведення війни проти України.

Також українські мас-медіа повідомляли, що однією з фірм, яка імпортує до Польщі вугілля з захоплених російськими найманцями шахт, є, власне, Doncoaltrade, зареєстрована в Польщі 2012 року. Проти Олександра Мельничука, ключового співвласника катовицької фірми, у п’ятницю також було введено санкції.

Загалом за агресію проти України США ввели у п’ятницю, 26 січня, санкції проти 21 росіянина і українця, а також проти 20 фірм, здебільшого російських. Серед росіян, проти яких було введено санкції, опинився, зокрема, віце-міністр енергетики РФ Андрій Черезов.

Нагадаємо, представники російських олігархів ведуть лобістську кампанію в Вашингтоні з метою запобігти появі своїх імен в списку олігархів близьких до Кремля, який повинен бути оприлюднений адміністрацією Дональда Трампа в понеділок.

Джерело: Польське радіо