США закликали своїх громадян покинути Ефіопію: у країні вирують заворушення

Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії залишити країну. Про це повідомляє Reuters.

У США заявили, що в Ефіопії інциденти цивільних заворушень та етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися та викликати перебої у ланцюжку поставок, відключення зв'язку та збоїв у поїздках.

Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.

3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

Нагадаємо, Вашингтон звернувся до країн Євросоюзу та Європейської служби зв'язків через стягування російської армії до кордону з Україною.