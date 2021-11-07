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    США закликали своїх громадян покинути Ефіопію: у країні вирують заворушення

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    В Ефіопії оголосили надзвичайний стан&nbsp; - США закликали своїх громадян покинути Ефіопію: у країні вирують заворушення
    В Ефіопії оголосили надзвичайний стан 
    Фото з відкритих джерел

    Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну

    США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії залишити країну. Про це повідомляє Reuters.

    У США заявили, що в Ефіопії інциденти цивільних заворушень та етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися та викликати перебої у ланцюжку поставок, відключення зв'язку та збоїв у поїздках.

    Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.

    3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

    Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

    Нагадаємо, Вашингтон звернувся до країн Євросоюзу та Європейської служби зв'язків через стягування російської армії до кордону з Україною.

    Теги: США Вашингтон влада
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    США закликали своїх громадян покинути Ефіопію: у країні вирують заворушення