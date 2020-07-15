Протести в Білорусі: у Мінську затримали 145 осіб



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Правозахисники повідомляють про більше 145 затриманих тільки в столиці Білорусі

Співробітники ОМОН почали бити і затримувати беззбройних людей

У Мінську співробітники ОМОН почали бити беззбройних мирних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента. Закрито станції метро.

Про це повідомляє Tut.by.

Станцію метро «Жовтнева» закрито «з технічних причин», тому люди спускаються до Немиги, але там метро теж закрито.

На початку проспекту «Перемоги» люди свистять і плескають у долоні, вигукують «Ганьба!» та «Йди!», сигналять автомобілі.

На площі Свободи чергує автозак і два автобуси.

Правозахисники повідомляють про більше 145 затриманих тільки в столиці Білорусі.

До слова, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни та назвав її «раєм».

Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні».

Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

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