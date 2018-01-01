Стала відома причина смерті екс-зятя Юлії Тимошенко

Шон Карр страждав на хворобу печінки

Причиною смерті екс-зятя Юлії Тимошенко, байкера та музиканта Шона Карра стали ускладнення від хвороби печінки. Про це ТСН розповів друг байкера. «У нього була хвора печінка. Він був шпиталізований декілька разів. Нещодавно був у лікарні з подвійною пневмонією. І у нього були справи у Празі, він поїхав до Праги і знову захворів, потрапив до



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Шон Карр

Шон Карр страждав на хворобу печінки

Причиною смерті екс-зятя Юлії Тимошенко, байкера та музиканта Шона Карра стали ускладнення від хвороби печінки. Про це ТСН розповів друг байкера.

«У нього була хвора печінка. Він був шпиталізований декілька разів. Нещодавно був у лікарні з подвійною пневмонією. І у нього були справи у Празі, він поїхав до Праги і знову захворів, потрапив до шпиталю і на тім кінець», - розповів британський друг Шона Карра Кевін.

Інший друг байкера Раймонд Девіс МакРоббі розповів виданню «Вести», що Шон Карр помер у лікарні від внутрішніх крововиливів, які стали наслідком тривалих проблем зі здоров'ям.

Поки дату прощання з Карром не визначили – його кремують, урну з прахом донька привезе до Великої Британії і вже там визначать дату поминок.

Нагадаємо, Шон Карр помер у Празі уві сні о 10 ранку 8 січня 2018 року, його донька Чарлі була поруч. Про це повідомили на сторінці рок-гурту, у якому грав байкер.

Як відомо, Шон Карр був лідером гурту Death Valley Screamers, бізнесменом і байкером.

1 жовтня 2005 року в Києві він одружився з Євгенією Тимошенко, дочкою Юлії Тимошенко. Це був другий шлюб для музиканта. Пара розлучилася в березні 2012 року. У серпні 2013 року Карр одружився втретє - з британкою Мері Хілл. У музиканта залишилося двоє дітей - донька Чарлі й син Джекс.