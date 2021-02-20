Стало відоме ім'я дев'ятого правнука королеви Єлизавети II

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк з первістком

Хлопчик стане 11-м у черзі на трон

Онука королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк дали своєму первістку ім'я Август Філіп Гоук Бруксбенк.

Про це принцеса повідомила в Instagram.

Принцеса Євгенія опублікувала фото з малюком, підписавши пост: «Хотіли б відрекомендувати вам Августа Філіпа Гоука Бруксбенка».

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Як відомо, принцеса Євгенія народила сина 9 лютого. Для королеви Великої Британії це вже дев’ятий правнук. Хлопчик стане 11-м у черзі на трон.

Зазначимо, принца Гаррі не будуть позбавляти титулів, але заборонять їх використовувати.

Нагадаємо, принца Джорджа планували позбавити життя, отруївши морозиво, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті. Поліції Великої Британії вдалося запобігти вбивству семирічного спадкоємця престолу.