Стало відомо про можливий витік ртуті після прориву дамби під Красноярськом



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Фото пресслужби ГУ МНС Росії по Красноярському краю

Ртуть могла використовуватися для видобутку золота

Після обвалення дамби в Красноярському краї, де загинули 15 золотошукачів, міг статися витік ртуті.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Сибір» з посиланням на інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, ртуть могла використовуватися для видобутку золота.

Якими можуть бути масштаби витоку, не уточнюється.

Міністр екології Красноярського краю повідомив журналістам, що фахівці Росприроднагляду вже взяли проби на місці НП. Золотовидобувники працювали на річці Сейбі, яка впадає в Сісім, а вона – в Єнісей.

Нагадаємо, під Красноярськом прорвало дамбу.

Як повідомлялося, після прориву дамби в районі селища Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, за останніми даними, загинули 15 людей.