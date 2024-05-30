Нас чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Людство пережило небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років

Cвіт після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося

Сучасний світ став можливим завдяки перехрещенню двох трендів.

Перший можна умовно назвати капіталізмом чи технічним прогресом: глобальна торгівля – промислова революція – середній клас – політичні права і свободи – технічна революція.

Другий – це небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років.

Сьогодні обидва тренди – низхідні. Технічний прогрес все менше впливає на свободу, іноді прямо навпаки – посилює диктатури. Демографічний вибух зійшов на пси, попереду – демографічна яма.

Отже, світ після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося. І якщо технічні проблеми чи авторитарний поворот ми ще зможемо подолати (кінець Росії, крах Китая), то проти демографії ми безсильні.

Одна надія на роботів.