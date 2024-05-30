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Сергій Громенко Історик

Нас чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

glavcom.ua
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Людство пережило небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років
ілюстративне фото: Depositphotos

Cвіт після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося

Сучасний світ став можливим завдяки перехрещенню двох трендів.

Перший можна умовно назвати капіталізмом чи технічним прогресом: глобальна торгівля – промислова революція – середній клас – політичні права і свободи – технічна революція.

Другий – це небачений в історії демографічний вибух з 1 до 6 млрд за двісті років.

Сьогодні обидва тренди – низхідні. Технічний прогрес все менше впливає на свободу, іноді прямо навпаки – посилює диктатури. Демографічний вибух зійшов на пси, попереду – демографічна яма.

Отже, світ після 2050 року зміниться значно суттєвіше, ніж би нам цього хотілося. І якщо технічні проблеми чи авторитарний поворот ми ще зможемо подолати (кінець Росії, крах Китая), то проти демографії ми безсильні.

Одна надія на роботів.

На мапі – середня кількість дітей на одну жінку
На мапі – середня кількість дітей на одну жінку
графіка: Statista
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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соціум демографічна криза населення

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Сергій Громенко

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