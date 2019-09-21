Стартувала найбільша в історії експедиція в Арктику: до неї долучилося 600 вчених



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Експедиція триватиме протягом року

20 вересня міжнародна група вчених вирушила в найбільшу в історії арктичну експедицію MOSAiC. Німецький криголам під назвою Polarstern відчалив від берега в норвезькому місті Тромсе. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Експедиція вартістю 140 мільйонів євро (158 мільйонів доларів) триватиме протягом року. Участь в ній візьмуть близько 600 вчених із 19 країн світу (включаючи Німеччину, США, Великобританію, Францію, Росію та Китай).

Місія MOSAiC (Багатопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) стане найбільш масштабною і комплексною в історії. Керує MOSAiC німецький вчений Маркус Рекс.

On our way now!#Polarstern heading north to take #ClimateScience to the next level!



Video by Sebastian Grote pic.twitter.com/y6PeZ3kmvc — MOSAiC Expedition (@MOSAiCArctic) 20 сентября 2019 г.

Експедиція повинна повторити маршрут норвезького мандрівника Фрітьофа Нансена на судні «Фрам» у 1893-1896 рр. Поповнювати запаси судна і змінювати учасників експедиції буде флот з криголамів, а також літаки і вертольоти.

Вчені будуть дрейфувати на скутому в льодах дослідному судні Polarstern, спостерігаючи за кліматом в Арктиці і зміною сезонів. Зібрані дані дозволять розглянути ймовірні сценарії змін клімату.

Ученим належить півроку працювати в умовах полярної ночі, коли температура опускається до -45 градусів за Цельсієм. Крім того, дослідники повинні бути готові відбити атаку ведмедів.

Метеостанції будуть встановлені навколо полюса на відстані до 50 км один від одного.

«Головним завданням експедиції буде збір даних, які терміново необхідні для розуміння нашого клімату», – зазначив Маркус Рекс.

Він уточнив, що клімат в Арктиці є невизначеним, а потепління там відбувається швидкими темпами.

Раніше повідомлялося, що у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт.

Джерело: Буквы