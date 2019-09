Стартувала найбільша в історії експедиція в Арктику: до неї долучилося 600 вчених

Експедиція триватиме протягом року

20 вересня міжнародна група вчених вирушила в найбільшу в історії арктичну експедицію MOSAiC. Німецький криголам під назвою Polarstern відчалив від берега в норвезькому місті Тромсе. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Експедиція вартістю 140 мільйонів євро (158 мільйонів доларів) триватиме протягом року. Участь в ній візьмуть близько 600 вчених із 19 країн світу (включаючи Німеччину, США, Великобританію, Францію, Росію та Китай).

Місія MOSAiC (Багатопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) стане найбільш масштабною і комплексною в історії. Керує MOSAiC німецький вчений Маркус Рекс.

On our way now!#Polarstern heading north to take #ClimateScience to the next level!



Video by Sebastian Grote pic.twitter.com/y6PeZ3kmvc