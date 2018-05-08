Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
- Сьогодні, 17:27
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Фото: Reuters
Меланія Трамп
У Білому домі дружина президента США Меланія Трамп оголосила про запуск своєї програми Be Best («Будь краще»)
Ця кампанія буде спрямована на захист дітей та інформування їх про боротьбу з труднощами, з якими вони щодня стикаються в сучасному світі.
Меланія Трамп з'явилася перед публікою у строгому образі. Перша леді США вибрала світло-коричневу шкіряну куртку від Ralph Lauren, білі спідницю-олівець і туфлі-човники від Christian Louboutin.
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Фото: Reuters
Варто зазначити, що очільник США Дональд Трамп своїх ніжних почуттів по відношенню до Меланії не приховував, поцілувавши її на публіці.
Джерело: Gazeta.ua