Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму

У Білому домі дружина президента США Меланія Трамп оголосила про запуск своєї програми Be Best («Будь краще»)

Ця кампанія буде спрямована на захист дітей та інформування їх про боротьбу з труднощами, з якими вони щодня стикаються в сучасному світі. Меланія Трамп з'явилася перед публікою у строгому образі. Перша леді США вибрала світло-коричневу шкіряну куртку від Ralph Lauren, білі спідницю-олівець і туфлі-човники від Christian Louboutin. [READ_MORE]



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Фото: Reuters Меланія Трамп

У Білому домі дружина президента США Меланія Трамп оголосила про запуск своєї програми Be Best («Будь краще»)

Ця кампанія буде спрямована на захист дітей та інформування їх про боротьбу з труднощами, з якими вони щодня стикаються в сучасному світі.

Меланія Трамп з'явилася перед публікою у строгому образі. Перша леді США вибрала світло-коричневу шкіряну куртку від Ralph Lauren, білі спідницю-олівець і туфлі-човники від Christian Louboutin.

Варто зазначити, що очільник США Дональд Трамп своїх ніжних почуттів по відношенню до Меланії не приховував, поцілувавши її на публіці.

Джерело: Gazeta.ua