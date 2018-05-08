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    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму

    У Білому домі дружина президента США Меланія Трамп оголосила про запуск своєї програми Be Best («Будь краще»)
    Ця кампанія буде спрямована на захист дітей та інформування їх про боротьбу з труднощами, з якими вони щодня стикаються в сучасному світі. Меланія Трамп з'явилася перед публікою у строгому образі. Перша леді США вибрала світло-коричневу шкіряну куртку від Ralph Lauren, білі спідницю-олівець і туфлі-човники від Christian Louboutin. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка
    Меланія Трамп
    Фото: Reuters
    Меланія Трамп

    У Білому домі дружина президента США Меланія Трамп оголосила про запуск своєї програми Be Best («Будь краще»)

    Ця кампанія буде спрямована на захист дітей та інформування їх про боротьбу з труднощами, з якими вони щодня стикаються в сучасному світі.

    Меланія Трамп з'явилася перед публікою у строгому образі. Перша леді США вибрала світло-коричневу шкіряну куртку від Ralph Lauren, білі спідницю-олівець і туфлі-човники від Christian Louboutin.

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    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму
    Фото: Reuters

    Варто зазначити, що очільник США Дональд Трамп своїх ніжних почуттів по відношенню до Меланії не приховував, поцілувавши її на публіці.

    Джерело: Gazeta.ua

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