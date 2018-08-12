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    У світі

    Стрілянина в Манчестері: десятеро людей потрапили до лікарень

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    Стрілянина в Манчестері: десятеро людей потрапили до лікарень

    Раніше в суботу в Манчестері проходив Карибський карнавал

    У Манчестері десять осіб доставлено в лікарню з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості після того, як в місті було чути стрілянину.

    Озброєна поліція прибула за викликом о 2.30 ночі на Клермонт-роуд, яка розташована в районі Мосс-сайд на півдні міста. Раніше в суботу в Манчестері проходив Карибський карнавал і на вулицях було людно.

    «На даний момент кілька осіб перебувають у лікарні з різними травмами, проте, на щастя, більшість з них не становлять загрози для життя, - сказала начальник місцевої поліції Деббі Дулі. - Поліцейські намагаються встановити, як саме розвивалися події і хто винен в цьому небезпечному правопорушенні».

    При цьому вона не уточнила, який характер поранень і є чи всі вони вогнепальними.

    Начальник манчестерської поліції зазначила, що в найближчі дні в районі буде посилено поліцейське патрулювання – «для спокою громадян». Поліцейські зараз проглядають відеозаписи з камер спостереження і опитують очевидців.

    Джерело: BBC

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