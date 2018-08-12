Стрілянина в Манчестері: десятеро людей потрапили до лікарень



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Раніше в суботу в Манчестері проходив Карибський карнавал

У Манчестері десять осіб доставлено в лікарню з пораненнями і травмами різного ступеня тяжкості після того, як в місті було чути стрілянину.

Озброєна поліція прибула за викликом о 2.30 ночі на Клермонт-роуд, яка розташована в районі Мосс-сайд на півдні міста. Раніше в суботу в Манчестері проходив Карибський карнавал і на вулицях було людно.

«На даний момент кілька осіб перебувають у лікарні з різними травмами, проте, на щастя, більшість з них не становлять загрози для життя, - сказала начальник місцевої поліції Деббі Дулі. - Поліцейські намагаються встановити, як саме розвивалися події і хто винен в цьому небезпечному правопорушенні».

При цьому вона не уточнила, який характер поранень і є чи всі вони вогнепальними.

Начальник манчестерської поліції зазначила, що в найближчі дні в районі буде посилено поліцейське патрулювання – «для спокою громадян». Поліцейські зараз проглядають відеозаписи з камер спостереження і опитують очевидців.

Джерело: BBC