Суд дозволив Берлусконі йти на державну службу

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Ветеран італійського політикуму Сільвіо Берлусконі отримав дозвіл обіймати державні посади

Італійський суд зняв заборону для 81-річного лідера правоцентристів Сільвіо Берлусконі обіймати державні посади.

«Берлусконі знову може бути кандидатом», - заявила в суботу, 12 травня, його партія Forza Italia, маючи на увазі шанс політичного ветерана претендувати на посаду прем'єр-міністра, передає Reuters.

Утім, три дні тому обвинувачений у податкових махінаціях медіамагнат дав добро своїм політичним союзникам, «Лізі півночі», на формування уряду без нього. Попри активну участь Берлусконі в кампанії, на виборах 4 березня - у яких він не фігурував у списках - його партія Forza Italia поступилася лідерством «Лізі». Найбільше голосів здобув, утім, популістський «Рух п'яти зірок».

Жодна з політичних сил не отримала достатньо голосів для самостійного формування уряду. Права коаліція не формувалася через небажання «Руху п'яти зірок» співпрацювати із Forza Italia. Тепер же тривають переговори між «Лігою» та «Рухом», президент країни Сержіо Матарелла дав їм час до 14 травня.

Нагадаємо, коаліція правоцентричних сил Італії, куди входять партії «Вперед Італія», «Ліга Півночі» і «Брати Італії», підписали передвиборний маніфест із 10 пунктів, де вони обіцяли зменшення податків і відмову від пенсійної реформи.

Джерело: Deutsche Welle