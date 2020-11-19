У Вінниці вшанували пам’ять польського піаніста-віртуоза

Піаніст народився на Поділлі

У листопаді 2020 року поляки відзначають 1️60-ту річницю від дня народження одного з найвідоміших поляків – Ігнація Яна Падеревського.

До святкування приєдналося і Генеральне Консульство РП у Вінниці.

Про це повідомляють у офіційній фейсбук-спільноті Генерального Консульства РП у Вінниці.

«Ігнацій Ян Падеревський народився 1️8 листопада 1860 року в селі Курилівка на Поділлі, в Україні. Здобув великий успіх як талановитий піаніст та світової слави композитор, давав концерти в різних куточках світу, залишаючись при цьому палким патріотом своєї Батьківщини, Польщі. Проводив діяльність направлену на здобуття незалежності Польщі під час Першої світової війни. У визначний для країни період представляв Польщу на мирній конференції в Парижі в 1919 році, очоливши польську делегацію, одночасно виконуючи обов’язки Прем’єр-міністра та Міністра закордонних справ. Його називали одним із батьків Незалежної Польщі разом з Юзефом Пілсудським, Романом Дмовським, Ігнацієм Дашинським, Войцехом Корфантим та Вінцентієм Вітосом», – йдеться у повідомленні.

Впродовж усього життя Ігнацій Ян Падеревський працював над відбудовою своєї Батьківщини, за що був удостоєний багатьох нагород.

Постать Падеревського відома і шанована у всьому світі – багато шкіл, музеїв, вулиць, конкурсів та фестивалів носять його ім’я.

Його музика досі звучить під час найпрестижніших концертів по всьому світу.

Генеральне Консульство РП у Вінниці додало до свого повідомлення відео концерту. Під час концерту звучать вибрані композиції з мюзиклу VIRTUOSO, збагачений історичними цікавинками, підготовленими популярним каналом Історія без цензури.

Джерело: news.vn.ua