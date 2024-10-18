Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн: що ухвалив суд

Господарським судом міста Києва задоволено два позови Святошинської окружної прокуратури міста Києва

У Києві Райдержадміністрація переплатила за електрику майже 2,5 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Суд визнав недійсними додаткові угоди до договорів про закупівлю електроенергії. Ці договори у 2021 р. уклало управління освіти Святошинської райдержадміністрації з приватною фірмою.

«Прокуратурою встановлено, що під час дії двох договорів про постачання електричної енергії, укладених між Управлінням освіти Святошинської районної РДА та приватним підприємством у 2021 році, сторони всупереч положень Закону України «Про публічні закупівлі», додатковими угодами неодноразово підвищували ціну. У зв’язку з чим місцевий бюджет поніс додаткових витрат на суму майже 2,4 млн грн», – йдеться у повідомленні.



Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура звернулась до Господарського суду м. Києва з позовами в інтересах держави в особі Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації та Управління освіти Святошинської РДА до приватного підприємства про визнання недійсними додаткових угод до договорів про закупівлю та повернення безпідставно сплачених грошей.

Господарським судом міста Києва задоволено два позови Святошинської окружної прокуратури міста Києва, визнано недійсними додаткові угоди до договорів про закупівлю електроенергії та зобов’язано товариство повернути майже 2,4 млн грн в місцевий бюджет.

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