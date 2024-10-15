У «хитких» штатах в Америці під час раннього голосування лідирує Дональд Трамп

Трамп має невелику перевагу над Гарріс у ранньому голосуванні за майбутнього президента США

Колишній президент США Дональд Трамп має невелику перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які достроково проголосували в ключових штатах, що можуть вирішити підсумок виборів. Про це йдеться в повідомленні The Hill.

«Опитування Harvard CAPS/Harris показало, що серед виборців, які проголосувати раніше в «хитких» штатах, 48% виступили за Трампа, тоді як 47% підтримали Гарріс. Ще 5% респондентів сказали, що вони зробили інший вибір або ще не голосували», – зазначається у повідомленні.

Згідно із результатами опитування, загалом у ключових штатах Трамп піднявся на два пункти за останній період. Гарріс, однак, лідирує на вісім пунктів в загальнонаціональному масштабі із підтримкою 51% проти 43%.

Загалом очікується, що 45% виборців у США голосуватимуть достроково, тоді як 50% заявили, що планують проголосувати у день виборів, 5 листопада.

Аналітики вважають, що ключове значення під час нинішніх виборів у США відіграватимуть сім так званих «хитких» штатів, зокрема, Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Північна Кароліна, Джорджія, Невада й Аризона.

Президентські вибори в США відбуваються кожні чотири роки, зазвичай у вівторок після першого понеділка листопада. Вони є ключовою подією американської політичної системи, адже визначають главу держави та уряду на наступні чотири роки.

Вибори часто вирішуються в так званих «коливальних» або «спірних» штатах (swing states), де виборчі переваги виборців не стабільні й можуть змінюватися від однієї партії до іншої.

Нагадаємо, стало відомо, що зустріч кандидата в президенти США Дональда Трампа з виборцями в задушливій будівлі муніципалітету на околиці Філадельфії завершилася раніше, ніж планувалося, і перетворилася на спонтанну танцювальну вечірку після того, як кілька присутніх втратили свідомість.

До слова, Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Про це пише The Hill.

Раніше стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях».