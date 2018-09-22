Суспільне телебачення Італії може очолити проросійський журналіст



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Італійський журналіст Марчелло Фоа

Журналіст-євроскептик має, зокрема, антимігранські та проросійські погляди

Правління італійського національного телемовника RAI вдруге висунуло кандидатуру проросійського журналіста Марчелло Фоа на посаду голови компанії.

Про це повідомляє The Guardian.

«Правління італійського національного телемовника RAI вдруге номінувало Марчелло Фоа, журналіста-євроскептика, який часто поширював фейкові новини, на посаду голови», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє британська газета, його кандидатуру наступного тижня ще повинен ухвалити профільний комітет парламенту.

Нині Фоа підтримують дві правлячі партії - ультраправа «Ліга Півночі» та популістська «Рух 5 зірок».

Зазначається, що журналіст-євроскептик має, зокрема, антимігранські та проросійські погляди.

Раніше його кандидатуру заблокували на профільному комітеті завдяки партії колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Однак нині партія Берлусконі вже не буде протистояти цьому призначенню, адже правління RAI контролюється більшістю з обох правлячих партій країни.

Як повідомлялося, 1 серпня італійські депутати заблокували призначення журналіста-євроскептика Марчелло Фоа на посаду голови національного телемовника RAI.

До слова, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив про критичний стан «Суспільного мовлення».

Джерело: Укрінформ