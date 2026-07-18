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Скільки коштує світловий меч Люка Скайвокера: аукціон побив рекорд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Меч виготовили з модифікованого спалахового пристрою Graflex – таким його бачать глядачі у сцені дуелі з Дартом Вейдером
фото з відкритих джерел

Джо Маддалена: колекціонери боролися за частку сучасної міфології

Оригінальний світловий меч, яким Марк Гемілл орудував у ролі Люка Скайвокера в «Зоряних війнах: Імперія завдає удару у відповідь», продали на аукціоні за $3,75 млн – це рекордна сума за реквізит із франшизи «Зоряні війни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hollywood Reporter.

Аукціонний дім Heritage Auctions підтвердив продаж лота у середу ввечері. Спочатку його виставляли за $1 млн, а експерти прогнозували фінальну ціну до $2 млн. Отримана сума встановила новий рекорд для екранного реквізиту «Зоряних війн». На тлі того, що франшиза повертається на великий екран новим фільмом «Мандалорець і Ґроґу», інтерес колекціонерів до оригінальних артефактів саги суттєво зріс.

Скільки коштує світловий меч Люка Скайвокера: аукціон побив рекорд фото 1
фото: Heritage Auctions

Це та сама реліквія, яку герой тримав у кульмінаційному двобої з Дартом Вейдером 1980 року, коли лиходій відтяв йому руку та промовив культову фразу «Я – твій батько». Разом з реліквією на торги виставили й муляж відтятої руки, створений гримером Стюартом Фрібоном, який також працював над образом Йоди. За даними Heritage, лот походить безпосередньо з колекції Фрібона, який помер у Лондоні 2013 року.

«Це один із найважливіших артефактів «Зоряних війн», що збереглися до нашого часу. Він походить з емоційної кульмінації «Імперія завдає удару у відповідь» – сцени, яка назавжди змінила сагу. Колекціонери боролися не просто за реквізит, а за частку сучасної міфології», – зазначив віцепрезидент Heritage Джо Маддалена.

Попередній рекорд для «Зоряних війн» належав моделі винищувача X-wing зі сцени космічної битви у стрічці 1977 року – її продали за $3,135 млн у жовтні 2023-го. Утім обидві суми поступаються рекорду в категорії кіноарту: оригінальний постер до «Зоряних війн: Епізод IV – Нова надія» пензля Тома Юнга пішов з молотка за $3,875 млн. Продаж відбувся в межах Hollywood & Entertainment Signature Auction, що тривав із 13 по 17 липня: серед інших лотів – капелюхи з «Чарівника країни Оз» і «Віллі Вонки», говерборди з «Назад у майбутнє 2», килими з «Великого Лебовські» та боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з «Рокі».

Нагадаємо, рекордні суми на торгах колекційними речами у 2026 році встановлюють не лише кіношні реквізити: у червні особистий аукціонний рекорд на Sotheby's поставив український художник Іван Марчук, чия картина пішла з молотка за 96 тис. євро. А в липні той-таки аукціонний дім продав у Нью-Йорку скелет тиранозавра на прізвисько Гас за $50,1 млн – це найдорожчий скелет динозавра, який будь-коли йшов з молотка.

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Теги: фільм рекорд аукціон картина художник батько Іван Марчук

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