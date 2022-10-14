У Росії батюшка здав ФСБ депутата, який поставив свічку за Україну

Депутат стверджує, що сперечався з батюшкою в рамках таїнства сповіді

Настоятель храму з Іркутської області виклав у соцмережі пост на підтримку «спеціальної військової операції». Одному з парафіян храму (і, як виявилося, місцевому депутату) не сподобалося, що церква приймає чийсь бік, тож він і висловив свою думку батюшці. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що спроби переконати святого попа не мали успіху. Депутат нібито сильно засмутився і заявив, що хоче побачити українську армію на Червоній площі, поставив свічку за її перемогу та вийшов.

Після розмови батюшка одразу звернувся до ФСБ та здав депутата. Щоправда, той стверджує, що сперечався з батюшкою в рамках таїнства сповіді.

Раніше повідомлялося, що московські попи забарикадувалися у церкві та відмовилися іти з храму на Житомирщині.

Нагадаємо, у липні московський батюшка вдарив хрестом священника ПЦУ на похороні солдата.