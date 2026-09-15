Таїланд запровадив нові обмеження для туристів

Для низки країн окремі двосторонні угоди, що дозволяють безвізове відвідування королівства на строк до 90 днів

Посольство рекомендує громадянам України враховувати зазначені зміни під час планування поїздок

У Таїланді сьогодні офіційно набуло чинності рішення уряду, згідно з яким для громадян низки держав, зокрема України, термін безвізового перебування скорочується з 60 до 30 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство України в Таїланді.

«Таким чином, громадяни України, які в’їжджають до Таїланду без візи з метою туризму, можуть перебувати на території країни до 30 календарних днів. Посольство рекомендує громадянам України враховувати зазначені зміни під час планування поїздок до Таїланду та дотримуватися встановленого строку перебування», – йдеться у повідомленні.

Правило щодо 30-денного безвізового перебування в Таїланді застосовуються до власників паспортів із 60 країн та територій, зокрема Австралії, Австрії, Бахрейну, Бельгії, Бутану, Брунею, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фіджі, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Індонезії, Індії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Йорданії, Кувейту, Киргизстану, Латвію, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Малайзії, Мальдіви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Оману, Філіппін, Польщі, Португалії, Катару, Румунії, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Південної Африки, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Тайваню, Туреччини, України, ОАЕ, Великої Британії та США.

Водночас для низки країн, таких як Аргентина, Бразилія, Чилі, Перу та Республіка Корея, діють окремі двосторонні угоди, що дозволяють безвізове відвідування королівства на строк до 90 днів.

До слова, британське видання Daily Mail оприлюднило перелік популярних туристичних напрямків, на які мандрівники найчастіше скаржаться через грубість, відстороненість або незвичні правила поведінки місцевих жителів.