Водій заснув за кермом. Автобус з туристами потрапив у смертельну ДТП в Угорщині

Унаслідок аварії загинули 12 людей, ще кілька пасажирів зазнали поранень

В Угорщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з польськими номерами. Унаслідок аварії загинули 12 людей, ще кілька пасажирів зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та угорську поліцію.

Аварія сталася вночі 16 серпня на автомагістралі М3. Автобус рухався у напрямку Ньїредьгази, коли на прямій ділянці дороги раптово з’їхав у кювет та перекинувся. За попередньою версією угорської поліції, водій міг заснути за кермом. Його затримали. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У туристичному автобусі перебували 57 пасажирів та двоє водіїв. Унаслідок ДТП 12 людей загинули. Щонайменше десятеро зазнали поранень. Постраждалим надають медичну допомогу. Огляд місця аварії та технічні рятувальні роботи завершено. Рух автомагістраллю М3 відновлено у звичайному режимі.

Поліція області Боршод-Абауй-Земплен проводить необхідні слідчі дії. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив співчуття родинам загиблих та подякував рятувальникам і медикам, які працюють на місці трагедії.

Нагадаємо, у Болгарії 24 липня у смертельній ДТП загинуло четверо українців. Аварія сталася внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля та мінівена.

У мікроавтобусі перебувала українська сім'я – четверо дорослих та двоє дітей. Родина поверталися з відпочинку в Греції. Загинули бабуся, дідусь, мати та 8-річний хлопчик. 12-річного хлопчика та 43-річного батька госпіталізували до реанімації.