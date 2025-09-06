Головна Світ Соціум
Таліби заборонили рятувати жінок під час землетрусу в Афганістані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Згідно з даними, оприлюдненими талібським урядом Афганістану, внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 2200 людей
Таліби сповідують дуже радикальну версію ісламу, в якій заборонені будь-які контакти чоловіків із жінками поза межами власної родини

Після серії руйнівних землетрусів, що сталися в Афганістані останніми днями, рятувальні служби, підконтрольні Талібану, витягали з-під завалів виключно чоловіків. Жінок кидали напризволяще, бо так велить талібська інтерпретація ісламу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, таліби дотримуються досить жорстких релігійних поглядів, що забороняють будь-який фізичний контакт між чоловіками та жінками, які не є членами сім'ї – навіть у надзвичайних ситуаціях. Тож коли рятувальники витягали людей з-під завалів, вони рятували тільки чоловіків і дітей, а жінок і дівчат-підлітків, які стікали кров’ю, оминули.

Як розповів волонтер рятувальної команди у провінції Кунар, вони вагалися, чи слід витягувати жінок з-під завалів зруйнованих будівель. Оскільки команда складалася виключно з чоловіків, зрештою поранених жінок залишили під камінням, чекаючи, поки жінки з інших сіл дістануться до місця події та самі відкопають їх.

Тим жінкам, які самостійно вибралися з-під завалів, відмовляли у медичній допомозі.

«Здавалося, що жінки були невидимими. Спочатку надали допомогу чоловікам і дітям, але жінки сиділи окремо, чекаючи на допомогу», – розповів волонтер.

Якщо родичів чоловічої статі не було поруч, рятувальники витягали мертвих жінок за одяг, щоб уникнути контакту зі шкірою.

Згідно з даними, оприлюдненими талібським урядом Афганістану, внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 2200 людей, ще 3600 отримали поранення. Таліби не надали інформації щодо гендерного розподілу цієї статистики. Але півдюжини лікарів, рятувальників та жінок, з якими поговорили журналісти, кажуть, що саме жінки опинилися у найбільш важкій ситуації.

Найгірше те, що таліби заборонили жінкам доступ у більшість професій, включно з медициною. Також їм заборонено працювати в гуманітарних організаціях.

Журналіст The New York Times, який прибув до району Мазар-Дара наступного дня після землетрусу, не бачив жодної жінки серед медичних, рятувальних чи гуманітарних бригад, які надавали допомогу постраждалим. В одній із відвіданих районних лікарень не було жодної жінки-співробітниці.

Речник Міністерства охорони здоров'я, керованого Талібаном, визнав, що в районах, постраждалих від землетрусу, бракує жінок-медичних працівників.

«Але в лікарнях Кунару, Нангархару та Лагмана працює найбільша кількість жінок-лікарів та медсестер, особливо для лікування жертв землетрусу», – сказала речниця Шарафат Заман про найбільш постраждалі провінції.

Нагадаємо, біля Джалалабада в Афганістані 31 серпня стався землетрус магнітудою 6,0. Внаслідок чого загинули та постраждали люди.

