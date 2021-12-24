Таліби заборонили жінкам відвідувати лікарів без чоловіка

Комісія талібів ухвалила, що це «незаконно та аморально», якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків

Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок.

Влада радикального руху Талібан в афганській провінції Ґазні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок. Про це повідомляє Etilaatroz.

Комісія талібів ухвалила, що це «незаконно та аморально», якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків. Від лікарів зажадали не надавати допомогу таким пацієнткам та не запускати їх до лікарень.

Джерело видання повідомило, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову та орієнтації.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».