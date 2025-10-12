Головна Світ Політика
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: x.com/MoDAfghanistan2

У разі повторних порушень з боку Пакистану, афганські збройні сили заявляють, що готові захищати державний суверенітет

Таліби повідомили, що опівночі за місцевим часом завершили військові операції проти пакистанських сил. Міністерство оборони Афганістану оприлюднило офіційну заяву, пише «Главком».

У заяві зазначено, що операції були проведені у відповідь на неодноразові порушення Пакистаном повітряного простору Афганістану та авіаудари по афганській території.

«Минулої ночі збройні сили Ісламського Емірату здійснили успішні операції вздовж лінії Дюранда проти пакистанських сил безпеки. Операції завершилися о дванадцятій годині ночі», – йдеться в заяві.

Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану фото 1
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану фото 2

У разі повторних порушень з боку Пакистану, афганські збройні сили заявляють, що готові захищати державний суверенітет і вжити рішучих заходів.

Нагадаємо, важкі бої почалися на афгано-пакистанському кордоні вздовж всієї лінії Дюранда. За наявними даними, запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд.

Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків, ті відступили в ряді місць.

Теги: військові Афганістан Пакистан

