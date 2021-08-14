Таліби почали штурм Мазарі-Шаріфу, центру провінції на півночі Афганістану

Сутички відбулися в трьох районах і по позиціях талібів були завдані авіаудари

Рух Талібан заявляє, що почався наступ з кількох напрямків

Речник губернатора північної провінції Балх підтвердив це інформаційному агентству AP.

За словами речника губернатора провінції Муніра Ахмада Фархада, таліби напали на місто з кількох напрямків на початку 14 серпня.

Президент Афганістану Ашраф Гані 11 серпня прилетів до Мазарі-Шаріф, щоб згуртувати оборону міста. Він зустрічався з кількома командувачами місцевого ополчення, яке підтримує уряд.

Прессекретар поліції Балха Адель Шах Адель повідомив афганській службі Радіо Свобода, що сутички відбулися в трьох районах і що по позиціях талібів були завдані авіаудари. За словами Аделя, «Талібан» зазнав значних втрат, - повідомляє Радіо Свобода.

Речник угруповання Забігулла Муджагід заявив у повідомленні Радіо Азаді, що Мазарі-Шаріф зазнало нападу талібів з чотирьох сторін.

Близько 3000 додаткових військовослужбовців приєднаються до понад 650 військових, які вже перебувають в Кабулі



Бойовики 13 серпня також взяли під контроль столиці провінцій Забул та Урузґан на півдні, тоді як на заході була захоплена столиця провінції Гор.

Місто Пул-е-Алам також було захоплено силами талібів лише через день після того, як вони взяли під контроль сусідній Газні. Кожне з цих міст лежить на головній дорозі, що веде до Кабула.

З падінням Кандагара, другого за величиною міста країни, та Герату, третього за величиною, є побоювання, що напад на Кабул може початися за кілька днів.

Речник Пентагону Джон Кірбі визнав, що, за всіма ознаками, бойовики «Талібану» намагалися ізолювати столицю, але заявив, що вона не «перебуває у середовищі неминучої загрози».

Президент США Джо Байден стикається з критикою, особливо з боку республіканців у Конгресі, які назвали вихід американських військ із країни помилковим та погано спланованим.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив 13 серпня, що США повинні почати завадавати авіаударів проти талібів і надавати підтримку афганським силам.

Очікується, що президент Афганістану Ашраф Гані зробить заяву після засідання.



«Ще не пізно завадити «Талібану» захопити Кабул. Адміністрація повинна діяти швидко, щоб зупинити поступ «Талібану» авіаударами, надати критично важливу підтримку національним силам оборони та безпеки Афганістану (ANDSF), які захищають столицю, і запобігти, здається, неминучому падінню міста», – йдеться в заяві Макконнелла.

Він застеріг, що в іншому разі безпека самих Сполучених Штатів буде під загродою, «а гуманітарні витрати для невинних афганців будуть катастрофічними.

Байден поки що залишається при своєму рішенні про виведення військ, заявивши, що Сполучені Штати давно досягли своєї головної мети – розгромити угруповання «Аль-Каїда» після терактів 11 вересня 2001 року, і відкинувши думку про те, що встановлення влади талібів в Афганістані «неминуче».