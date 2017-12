Telegram відключив один з наймасовіших антиурядових каналів в Ірані

Telegram відключив канал, яким користувались протестувальники в Ірані

Адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.

За його словами, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування сервісом.

A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr