Telegram відключив один з наймасовіших антиурядових каналів в Ірані
- Сьогодні, 10:23
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Telegram відключив канал, яким користувались протестувальники в Ірані
Адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.
За його словами, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування сервісом.
A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr— Pavel Durov (@durov) December 30, 2017
За непідтвердженими даними, канал amadnews мав близько 1,5 млн підписників. Сам же Telegram одне з найпопулярніших медіа в Ірані – станом на квітень 2017 року сервіс мав близько 40 млн користувачів.
Раніше ЗМІ висловлювали припущення, що влада Ірану могла мати опосередкований доступ до каналів у Telegram. Повідомлялося, що це могло бути здійснено через перехоплювання спеціальних кодів, які надсилались користувачам для логіну у сервісі.
У вересні 2017 року прокуратура Ірану завела кримінальну справу на Дурова.
Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.