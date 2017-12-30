  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Telegram відключив один з наймасовіших антиурядових каналів в Ірані

    Telegram відключив канал, яким користувались протестувальники в Ірані
    Адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у Twitter. За його словами, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування
    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка

    Telegram відключив канал, яким користувались протестувальники в Ірані

    Адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.

    За його словами, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування сервісом.

    За непідтвердженими даними, канал amadnews мав близько 1,5 млн підписників. Сам же Telegram одне з найпопулярніших медіа в Ірані – станом на квітень 2017 року сервіс мав близько 40 млн користувачів.

    Раніше ЗМІ висловлювали припущення, що влада Ірану могла мати опосередкований доступ до каналів у Telegram. Повідомлялося, що це могло бути здійснено через перехоплювання спеціальних кодів, які надсилались користувачам для логіну у сервісі.

    У вересні 2017 року прокуратура Ірану завела кримінальну справу на Дурова.

    Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

    Читайте також
    Іран акція протест Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ