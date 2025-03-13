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На захопленні якого міста окупанти зосередили основні зусилля? Відповідь ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На захопленні якого міста окупанти зосередили основні зусилля? Відповідь ЗСУ
Багатоповерхівка Торецька знищені авіанальотами росіян
фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

РФ перекинула підрозділи з Курахівського та Покровського напрямків, щоб захопити місто на Донеччині

Російські окупанти посилюють тиск на Торецьк у Донецькій області, активізувавши штурмові дії та артилерійські обстріли. До міста вони також перекинули додаткові підрозділи з Курахівського та Покровського напрямків. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець, інформує «Главком».

«Ворог основні зусилля зосередив на захопленні саме міста Торецьк і активно тисне, в тому числі й через те, що на цей напрямок були залучені сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, зняті з Курахівського та Покровського напрямків. Активність штурмових дій збільшилась. Сьогодні можна сказати, що це середньодобова кількість штурмових дій за тиждень, який минув», – сказав Запорожець.

За словами речника, на Торецькому напрямку значно зросла артилерійська активність, оскільки ворог залучив додаткові сили. Якщо в попередньому місяці кількість обстрілів коливалася від 30 до 80 за день, за його словами, то зараз їхня кількість перевищує 100.

Також Дмитро Запорожець зауважив, що змінилася тактика застосування малих штурмових груп противника.

Нагадаємо, окупанти намагаються пробратися  у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

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Теги: Торецьк Донеччина Україна ЗСУ росія росіяни окупанти

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