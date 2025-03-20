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Трамп пояснив, чому зацікавлений у співпраці з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп пояснив, чому зацікавлений у співпраці з Росією
Раніше Путін запропонував Трампу російські рідкісноземельні метали
фото: AP

Американський президент назвав Росію «дуже цінною землею»

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Російська Федерація є «дуже цінною землею», з якою Сполучені Штати «повинні мати справу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Breitbart News.

Трамп заявив, що, хоч й економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити РФ з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

«Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай», – заявив він.

Американський президент пояснив це тим, що у Росії «11 часових поясів». «Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля», – наголосив очільник США.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а відтак, за його словами, «принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити». 

Як відомо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.

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Теги: Дональд Трамп США росія президент

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