Tesla Iлона Маска облетіла навколо Сонця



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Наразі електрокар знаходиться в космосі вже півтора року і рухається зі швидкістю понад 42 тисяч кілометрів на годину.

Машина Ілона Маска облетіла Сонце за 557 днів

Особистий автомобіль Ілона Маска - Tesla Roadster з манекеном за кермом за 557 днів завершив перший обліт Сонця і тепер йде на зближення з Марсом.

Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що компанія SpaceX у лютому 2018 року запустила автомобіль Ілона Маска на орбіту.

«Згідно з даними про місцезнаходження Roadster, космічний водій (манекен Starman – ред.) завершив свій перший орбітальний політ навколо Сонця, провівши 557 днів з моменту першого запуску Falcon Heavy», - йдеться у повідомленні.

Наразі електрокар знаходиться в космосі вже півтора року і рухається зі швидкістю понад 42 тисяч кілометрів на годину.

Очікується, що 7 жовтня 2020 року спорткар пролетить відносно близько до Марсу - на відстані всього 7,5 млн км.

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск висловив ідею нанести ядерний удар по планеті Марс.