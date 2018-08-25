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    У світі

    The New York Times: інформатори ЦРУ в Москві перестали виходити на зв’язок

    • Розсилка
    <p>Штаб-квартира ЦРУ</p> - The New York Times: інформатори ЦРУ в Москві перестали виходити на зв’язок

    Штаб-квартира ЦРУ

    Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані

    Ключові таємні інформатори США, які працюють в Москві та передавали Вашингтону секретну інформацію про дії і наміри російської влади, перестали останнім часом виходити на зв'язок з американськими розвідувальними службами.

    Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The New York Times.

    Зазначається, що інформатори, близькі до російського керівництва, перестали передавати інформацію ЦРУ про наміри РФ напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

    За версією видання, раніше такі інформатори повідомляли США дані, що стосуються в тому числі втручання Росії у американські президентські вибори 2016 року.

    Тепер же ці ключові для США інформатори «переважно зачаїлися», зазначає газета, додаючи, що, на думку американських спецслужб, це пов'язано з «агресивнішою контррозвідкою», яку стала проводити Москва. Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані. В ЦРУ припускають, що вони перестали виходити на зв'язок, так як вважають, що в поточній ситуації це може бути небезпечно, пише газета.

    На ситуацію також вплинуло те, що раніше Росія вислала ряд співробітників американської розвідки, які працювали в РФ в дипломатичних представництвах США, зазначає The New York Times.

    «Внаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою», - розповів газеті ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

    Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Джон Болтон застеріг РФ від втручання у вибори-2018.

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