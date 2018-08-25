The New York Times: інформатори ЦРУ в Москві перестали виходити на зв’язок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб-квартира ЦРУ

Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані

Ключові таємні інформатори США, які працюють в Москві та передавали Вашингтону секретну інформацію про дії і наміри російської влади, перестали останнім часом виходити на зв'язок з американськими розвідувальними службами.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The New York Times.

Зазначається, що інформатори, близькі до російського керівництва, перестали передавати інформацію ЦРУ про наміри РФ напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

За версією видання, раніше такі інформатори повідомляли США дані, що стосуються в тому числі втручання Росії у американські президентські вибори 2016 року.

Тепер же ці ключові для США інформатори «переважно зачаїлися», зазначає газета, додаючи, що, на думку американських спецслужб, це пов'язано з «агресивнішою контррозвідкою», яку стала проводити Москва. Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані. В ЦРУ припускають, що вони перестали виходити на зв'язок, так як вважають, що в поточній ситуації це може бути небезпечно, пише газета.

На ситуацію також вплинуло те, що раніше Росія вислала ряд співробітників американської розвідки, які працювали в РФ в дипломатичних представництвах США, зазначає The New York Times.

«Внаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою», - розповів газеті ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Джон Болтон застеріг РФ від втручання у вибори-2018.