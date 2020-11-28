Тихановська хоче зустрітися з Путіним, бо «білоруси на це чекають»

Світлана Тихановська поки що не отримувала сигналів із боку Кремля стосовно можливої зустрічі з Путіним

Тихановську цікавить позиція Росії з білоруського питання

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Тихановської, опоненти Олександра Лукашенка прагнуть бути в контакті з Росією як важливою державою-сусідом.

«Ми хотіли би викласти свою точку зору, хотіли би почути позицію Росії з білоруського питання. Ми – сусіди. І ми будемо продовжувати наші взаємовідносини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися. І білоруси на це дуже чекають. Не підтримки режиму (Лукашенка. – Ред.), а висловлювання про білорусів, про наше бажання розбудовувати наше майбутнє усім разом, а не зусиллями однієї людини», – зазначила Тихановська.

Раніше Путін привітав Лукашенка з його оголошеною перемогою на виборах президента Білорусі, які відбулися 9 серпня цього року. Путін зробив це наступного дня після голосування.

«Привітати, то привітав. Але ви знаєте, мені так здається, в Росії теж не очікували, що протестний рух (Білорусі) цього разу сильний, і ми йтимемо до перемоги, тому що в очах білорусів Лукашенко не є легітимним. І ця боротьба, цей протестний рух проти хамства, проти неповаги, проти нелюдяності вже зараз. Розумієте? Тоді ніхто ж не очікував, що так буде. Це тільки білоруси самі знали, що цього разу все буде інакше. І, як ми бачимо, тоді надала підтримку Росія режиму (Лукашенка). Але зараз якийсь процес вичікування, очікування. Активної підтримки (з боку Росії) немає», – зауважила Тихановська.

Наразі, повідомила лідерка білоруської опозиції, жодних сигналів із боку Кремля стосовно можливої зустрічі з Путіним не надходило.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Лідер білоруської опозиції розраховує на дружню зустріч у Києві.

Крім того, Тихановська анонсувала зустріч з Байденом