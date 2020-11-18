Соцмережа TikTok розширила функції для батьківського контролю

Функція дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з профілем дитини, – повідомили у TikTok

Функція дозволяє батькам зв’язати свій обліковий запис з профілем дитини, – повідомили у TikTok

Відтепер батьки зможуть захистити підлітків від небажаного контенту

У соцмережі TikTok розширили функцію «Батьківський контроль», яка дозволяє батькам зв'язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини. Про це повідомляється на сайті соцмережі.

Тепер, зокрема, батьки зможуть обирати, хто бачить обліковий запис дитини, хто може коментувати, а також обмежити можливість іншим користувачам бачити, які ролики сподобалися їхній дитині.

Функції батьківського контролю ввели на платформі ще у квітні – тоді у батьків з’явилася можливість блокувати пошукові запити, що стосуються конкретних відеороликів, користувачів, музики і хештегів, контролювати час перебування в TikTok і змінити налаштування отримання повідомлень.

Також TikTok відключив розділ з особистими повідомленнями у всіх користувачів молодше 16 років. Такий захід пояснюють тим, що у 2019 році деякі користувачі відправляли дітям і підліткам непристойні повідомлення.

Нагадаємо, що TikTok на вимогу російської влади видалив близько 250 відео про ЛГБТ.

Крім того, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok до 27 вересня.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.