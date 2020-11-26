Влада США знову відклала блокування TikTok

Спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою

Штати дали ще тиждень компанії ByteDance на продаж додатку

Китайська соціальна мережа TikTok буде доступна в США до 4 грудня через відтермінування заборони на блокування додатку.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином влада дала ще тиждень компанії ByteDance на продаж додатку. Відповідне рішення раніше ухвалив суд.

Представники соцмережі поки не прокоментували відповідне рішення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп видав указ, який із 20 вересня забороняв використання в країні китайських додатків TikTok і WeChat.

Згодом міністерство торгівлі США відклало введення заборони на скачування та роботу китайського додатку TikTok.

Зазначимо, 20 вересня Трамп «благословив» покупку американського сегмента додатку TikTok корпорацією Oracle.

Раніше міністерство торгівлі США оголосило про заборону з 20 вересня транзакцій через мобільні додатки WeChat та TikTok.

Нагадаємо, що 14 вересня компанія Oracle підтвердила угоду з TikTok. Сторони оформили угоду як «технічне партнерство».

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп не має наміру ставити свій підпис під угодою з придбання американською корпорацією Oracle відеосервісу TikTok, якщо китайська ByteDance збереже контрольний пакет акцій соцмережі в США.

Раніше Трамп заявив, що рішення щодо угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Зазначимо, що спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

До слова, китайська компанія ByteDance оцінила TikTok у $60 млрд.