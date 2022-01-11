Кремль відповів, коли забере з Казахстану «миротворців»

На розгортання «колективних миротворчих сил» у Казахстані знадобилося лише три доби

Так звані миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони військових, державних та соціально значущих об'єктів на території Казахстану

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі. Про це пише «Интерфакс» з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу на селекторній нараді 11 січня.

«Виконання завдань Колективними миротворчими силами буде здійснюватися до повної стабілізації обстановки в республіці Казахстан, природно, за рішенням керівництва республіки Казахстан», – сказав Шойгу.

Він додав, що «нині миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів на території Казахстану».

За його словами, на розгортання «колективних миротворчих сил» знадобилося лише три доби. За цей час літаки Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад та техніку.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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