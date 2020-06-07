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    У світі

    Трамп доручив почати виведення Нацгвардії з Вашингтона

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    Обстановка в місті знаходиться під контролем, оскільки масштаби протестів знижуються і на вулиці виходить все менше людей - Трамп доручив почати виведення Нацгвардії з Вашингтона
    Обстановка в місті знаходиться під контролем, оскільки масштаби протестів знижуються і на вулиці виходить все менше людей

    Частини Національної гвардії залишаться неподалік від столиці і зможуть швидко повернутися до Вашингтона

    Президент США Дональд Трамп доручив почати виведення частин Національної гвардії з Вашингтона. Про це він написав у своєму Twitter.

    За його словами, обстановка в місті знаходиться під контролем, оскільки масштаби протестів знижуються і на вулиці виходить все менше людей.

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    Трамп зазначив, що частини Національної гвардії залишаться неподалік від столиці і зможуть швидко повернутися до Вашингтона в разі загострення ситуації.

    Масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

    Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

    За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

    Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

    Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

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    США Дональд Трамп надзвичайний стан
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