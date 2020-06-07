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    У світі

    Заворушення в США. Трамп заявив, що протестувальників в Вашингтоні «набагато менше, ніж очікувалося»

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    <p>Трамп подякував Національній гвардії, Секретній службі та поліції</p> - Заворушення в США. Трамп заявив, що протестувальників в Вашингтоні «набагато менше, ніж очікувалося»

    Трамп подякував Національній гвардії, Секретній службі та поліції

    Газета Washington Post оцінила кількість учасників акції протесту у Вашингтоні понад 10 тис. людей

    Кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні (США) у суботу, 6 червня 2020 року, виявилася менше очікуваного.

    Про це президент США Дональд Трамп заявив у Твіттері.

    За це він подякував Національній гвардії, Секретній службі та поліції.

    «Натовп в окрузі Колумбія набагато менший, ніж очікувалося. Національна гвардія, Секретна служба і поліція округу Колумбія виконали фантастичну роботу. Дякую!» – написав Трамп.

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    При цьому газета Washington Post оцінила кількість учасників акції протесту у Вашингтоні понад 10 тис. людей.

    Подібні заходи відбулися в суботу і в інших американських містах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

    За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

    Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

    Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

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