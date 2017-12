Трамп накинувся на ФБР зі звинуваченнями про погану репутацію

Трамп заявив, що репутація ФБР тріщить по швах

Президент США Дональд Трамп публічно висловив недовіру до Федерального бюро розслідувань, заявивши, що репутація відомства, яке займається розслідуванням можливої змови кампанії Трампа з росіянами, «тріщить по швах». Про це нинішній американський президент написав на своїй офіційній Twitter-сторінці.

«Після років, коли Комі керував ФБР, з фальшивими й нечесними розслідуваннями, зокрема, по справі Клінтон, його (Бюро – ред.) репутація тріщить по швах – найгірша за всю історію. Але нестрашно, ми повернемо йому велич», - наголосив глава Білого дому.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.