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    Трамп заявив, що знав про брехню Флінна ФБР

    Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР, заявив Трамп
    Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника Майкла Флінна через те, що той збрехав віце-президенту та ФБР. Водночас дії Флінна під час перехідного періоду він назвав законними. Про це глава Білого дому написав у Twitter. «Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе
    • Сьогодні, 00:39
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    Майкл Флінн та Дональд Трамп
    Майкл Флінн та Дональд Трамп

    Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР, заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника Майкла Флінна через те, що той збрехав віце-президенту та ФБР. Водночас дії Флінна під час перехідного періоду він назвав законними.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе винним через цю брехню. Це ганьба, тому що його дії в перехідний період були законними. Не було чого приховувати!» - зазначив президент. 

    Водночас така позиція президента викликала критику у США, бо такого роду заяви можуть розглядатися як тиск на слідство. Зокрема, про це заявив колишній представник міністерства юстиції, нині аналітик з питань правосуддя й безпеки Метью Міллер. 

    «О боже, він (президент Трамп. – ред.) просто визнав, що перешкоджає правосуддю. Якщо Трамп знав, що Флінн брехав ФБР, коли він попросив Комі на вихід, це вже ваша справа», - написав Міллер, звертаючись до президента у Twitter.

    Напередодні Трамп прокоментував свідчення Флінна, зазначивши, що «не було змови з Росією»

    Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

    Також у Білому домі вже прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

    Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

    Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

    Джерело: Укрінформ

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