Трамп заявив, що знав про брехню Флінна ФБР

Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника Майкла Флінна через те, що той збрехав віце-президенту та ФБР. Водночас дії Флінна під час перехідного періоду він назвав законними.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе винним через цю брехню. Це ганьба, тому що його дії в перехідний період були законними. Не було чого приховувати!» - зазначив президент.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!