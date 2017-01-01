Трамп заявив, що знав про брехню Флінна ФБР

Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника Майкла Флінна через те, що той збрехав віце-президенту та ФБР. Водночас дії Флінна під час перехідного періоду він назвав законними. Про це глава Білого дому написав у Twitter. «Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе



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Майкл Флінн та Дональд Трамп

Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив свого радника Майкла Флінна через те, що той збрехав віце-президенту та ФБР. Водночас дії Флінна під час перехідного періоду він назвав законними.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Мені довелося звільнити генерала Флінна, бо він збрехав віце-президенту і ФБР. Він визнав себе винним через цю брехню. Це ганьба, тому що його дії в перехідний період були законними. Не було чого приховувати!» - зазначив президент.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2017 р.

Водночас така позиція президента викликала критику у США, бо такого роду заяви можуть розглядатися як тиск на слідство. Зокрема, про це заявив колишній представник міністерства юстиції, нині аналітик з питань правосуддя й безпеки Метью Міллер.

«О боже, він (президент Трамп. – ред.) просто визнав, що перешкоджає правосуддю. Якщо Трамп знав, що Флінн брехав ФБР, коли він попросив Комі на вихід, це вже ваша справа», - написав Міллер, звертаючись до президента у Twitter.

Oh my god, he just admitted to obstruction of justice. If Trump knew Flynn lied to the FBI when he asked Comey to let it go, then there is your case. https://t.co/c6Wtd0TfzW — Matthew Miller (@matthewamiller) 2 грудня 2017 р.

Напередодні Трамп прокоментував свідчення Флінна, зазначивши, що «не було змови з Росією»

Як повідомляв «Главком», екс-радник президента США Майкл Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

Також у Білому домі вже прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

Джерело: Укрінформ