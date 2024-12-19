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Найбільший айсберг у світі знову почав рухатися в Південному океані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбільший айсберг у світі знову почав рухатися в Південному океані
Айсберг A23a почав рухатись останніми місяцями
фото: Eyos Expeditions

Вчені з Британської антарктичної служби (BAS) повідомили, що найбільший у світі айсберг знову рухається, дрейфуючи Південним океаном після того, як застряг на одному місці

Вчені зафіксували повторний рух найбільшого у світі айсберга. Гігантська крижана брила, що позначається на карті світу як A23a, удвічі більша за Лондон і важить майже трильйон тонн. Про це пише DailyMail.

«Мегаайсберг стояв на морському дні понад 30 років і нещодавно почав обертатися на місці», – йдеться у статті.

Експерти з Британської антарктичної служби (BAS) підтвердили, що A23a починає дрейфувати в Південному океані. 

Найбільший айсберг у світі знову почав рухатися в Південному океані фото 1

«Добре бачити A23a знову в русі після періодів застрявання. Нам цікаво дізнатися, чи піде він тим же шляхом, яким йшли інші великі айсберги, що відкололися в Антарктиди. І який вплив це вплине на місцеву екосистему», – сказав океанограф з BAS Ендрю Мейєрс.

За словами вчених, айсберг відокремився від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді ще 1986 року. Потім він залишався на дні в морі Ведделла, перш ніж розпочати повільну подорож на північ у 2020 році.

У лютому цього року айсберг опинився в пастці колони Тейлора – явища, коли вода, що обертається, над підводною горою затримує об'єкти на місці, кажуть експерти. Це змушувало A23a обертатися на місці, затримуючи його очікуваний швидкий дрейф на північ.

Однак нові зображення, зроблені космічними супутниками, підтвердили, що айсберг вирвався на волю.

Експерти BAS очікують, що він продовжить свою подорож до Південного океану Антарктичною циркумполярною течією. Ймовірно, це приведе його до субантарктичного острова Південна Джорджія, кажуть фахівці.

Однак теплі умови в цьому регіоні, ймовірно, призведуть до розпаду A23a на менші айсберги, які згодом розтануть, вважають учені.

Поряд із супутниками мегаайсберг вивчають дослідники на борту судна RRS Sir David Attenborough.

«Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть постачати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи екосистеми, що процвітають, у менш продуктивних районах», – сказала біогеохімік на борту судна Лаура Тейлор, яка сподівається вивчити вплив айсберга на місцеві екосистеми. Вчена зазначила, що не знає, яку різницю можуть мати конкретні айсберги, їх масштаб та походження у цьому процесі.

«Ми взяли зразки поверхневих вод океану ззаду, безпосередньо поряд і попереду маршруту айсберга. Вони повинні допомогти нам визначити, яке життя може утворитися навколо A23a і як воно впливає на вуглець в океані та його баланс з атмосферою», – додала Лаура Тейлор.

Нагадаємо, раніше від шельфу Бранта в Антарктиді відколовся гігантський айсберг розміром з Лондон.Площа льоду, що відокремилася, приблизно 1550 кв. км. Це вже друге подібне роз'єднання за останні два роки, повідомила Британська антарктична служба.

Теги: айсберг Daily Mail наука клімат Антарктида

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