Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування

Понад половина громадян підтримують продовження фінансування для допомоги Україні

У США провели національне опитування, щоб дізнатися ставлення американців до України, міграційної кризи, Ізраїлю та Сектору Гази. Про це повідомляє канал NBS News.

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Результати показали, що понад половина громадян підтримують продовження фінансування для допомоги Україні.

У одному з питань, які поставили американцям, ішлось про те, наскільки підтримують чи не підтримують учасники опитування «надання Україні додаткового фінансування та військової допомоги». З'ясуваллося, що 55% громадян підтримують українців, але 43% мають протилежну думку.

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Також поцікавились ставленням американців до інших питань зовнішньої та внутрішньої політики США. Зокрема, допомогу Ізраїлю підтримують стільки ж громадян – 55%. Більший відсоток стурбований гуманітарною ситуацією в Газі – 58%. Питання, яке найсильніше турбує американців – «Надання додаткового фінансування для охорони кордону вздовж кордону США з Мексикою»: 74%.

Дослідники також вказали розподіл голосів на користь України серед американських партій. Виявилося, що серед прихильників Демократичної партії (Джо Байден) 77% виразили підтримку українцям, у той час як серед прихильників Республіканської партії (Дональд Трамп) це число становило 35%.

У документі з результатами опитування вказується, що у дослідженні взяли участь 1000 американців («зареєстрованих виборців»), з яких близько третини були «первинними виборцями» Демократичної партії та стільки ж – Республіканської. Переважну більшість – 833 осіб – опитали за допомогою телефону. Загальна похибка опитування – 3,1%, а в питаннях, де іде поділ за партіями – 5,5%.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн.

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До слова, міністерство оборони США спростувало інформацію про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України впало на 30%.