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Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
фото з відкритих джерел

Понад половина громадян підтримують продовження фінансування для допомоги Україні

У США провели національне опитування, щоб дізнатися ставлення американців до України, міграційної кризи, Ізраїлю та Сектору Гази. Про це повідомляє канал NBS News.

Результати показали, що понад половина громадян підтримують продовження фінансування для допомоги Україні. 

У одному з питань, які поставили американцям, ішлось про те, наскільки підтримують чи не підтримують учасники опитування «надання Україні додаткового фінансування та військової допомоги». З'ясуваллося, що 55% громадян підтримують українців, але 43% мають протилежну думку.

Також поцікавились ставленням американців до інших питань зовнішньої та внутрішньої політики США. Зокрема, допомогу Ізраїлю підтримують стільки ж громадян – 55%. Більший відсоток стурбований гуманітарною ситуацією в Газі – 58%. Питання, яке найсильніше турбує американців – «Надання додаткового фінансування для охорони кордону вздовж кордону США з Мексикою»: 74%.

Дослідники також вказали розподіл голосів на користь України серед американських партій. Виявилося, що серед прихильників Демократичної партії (Джо Байден) 77% виразили підтримку українцям, у той час як серед прихильників Республіканської партії (Дональд Трамп) це число становило 35%.

У документі з результатами опитування вказується, що у дослідженні взяли участь 1000 американців («зареєстрованих виборців»), з яких близько третини були «первинними виборцями» Демократичної партії та стільки ж – Республіканської. Переважну більшість – 833 осіб – опитали за допомогою телефону. Загальна похибка опитування – 3,1%, а в питаннях, де іде поділ за партіями – 5,5%.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн.

До слова, міністерство оборони США спростувало інформацію про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України впало на 30%. 

Теги: США Дональд Трамп партії фінансування озброєння

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