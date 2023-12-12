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Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну
Володимир Зеленський та Джо Байден
фото: AP

Джо Байден заявив, що США не можуть і не дозволять Путіну досягти успіху у війні з Україною

Президент США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Байден висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України. 

На зустрічі з Зеленським Байден сказав, що США не можуть допустити успіху Путіна. Про це пише NBC News.

Байден виступив кілька хвилин перед зустріччю в Овальному кабінеті із Зеленським, заявивши, що США стоятимуть на боці України, і зазначив, що вони стоять перед «точкою перелому» в історії. Він заявив, що США не можуть і не дозволять Путіну досягти успіху у війні з Україною.

«Я закликав Конгрес вчинити правильно – бути на боці України та відстоювати свободу», – сказав Байден.

Президент США також заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це стане для Путіна «найбільшим різдвяним подарунком», пише CNN.

«Конгресу потрібно ухвалити додаткове фінансування для України, перш ніж вони підуть на святкові канікули, перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити», – сказав Байден.

Це третя поїздка Зеленського до Вашингтона з початку війни, він був у вересні і тоді також зустрічався з Байденом в Овальному кабінеті. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний указ. 

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною. 

Теги: США Джозеф Байден фінансування Володимир Зеленський президент

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