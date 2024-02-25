Українська розвідка назвала причину смерті Навального
Кирило Буданов прокоментував смерть російського опозиціонера
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав причину смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він сказав журналістам у кулуарах на форумі «Україна. Рік 2024», передає кореспондент «Главкома».
«Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба», – заявив Буданов.
Напередодні російські тюремники віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері.
Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.
До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.
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