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Українська розвідка назвала причину смерті Навального

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українська розвідка назвала причину смерті Навального
Навальний загинув через тромб, вважають українські розвідники
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов прокоментував смерть російського опозиціонера

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав причину смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він сказав журналістам у кулуарах на форумі «Україна. Рік 2024», передає кореспондент «Главкома».

«Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба», – заявив Буданов.

Напередодні російські тюремники віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.

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Теги: розвідка Кирило Буданов дружина президент Олексій Навальний Україна Володимир Зеленський смерть вбивство путін диктатор

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