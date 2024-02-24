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Зеленський відповів, чи битиме Україна зброєю партнерів по Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський відповів, чи битиме Україна зброєю партнерів по Росії
Зеленський подякував партнерам за підтримку України в боротьбі з агресією Росії
фото: Офіс Президента

Президент України відповів, де Україна використовуватиме зброю, надану партнерами

Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві.

Український президент прокоментував знищення ворожого літака А-50 над акваторією Азовського моря, заявивши, що це результат союзу України та західних партнерів.

«Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу», – сказав Зеленський.

Він також пояснив, що якщо літак працює над тимчасово окупованою територією України, то застосовується спільна зброя, тобто надана союзниками, а якщо на інших напрямках – українська.

«Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території», – наголосив Зеленський.

Він також подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права.

До слова, Зеленський звернувся до країн G7. Водночас країни «Групи семи» зробили заяву до других роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Теги: зброя Володимир Зеленський президент

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