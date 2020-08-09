Трамп підписав укази про допомогу американцям під час пандемії



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Президент США Дональд Трамп підписав укази, попри відсутність домовленості з демократами

Демократи заявили, що укази – сумнівні з юридичної точки зору

Президент США Дональд Трамп підписав укази стосовно економічної допомоги постраждалим від пандемії американцям.

Низка юристів та політичних опонентів вважають рішення Трампа суперечливим, оскільки Білий дім не зміг домовитися з демократами про новий пакет економічної допомоги.

Загалом підписані чотири укази. Один з них передбачає продовження федеральних виплат по безробіттю в розмірі 400 доларів на тиждень (до цього виплати становили 600 доларів, однак 1 серпня їхня виплата припинилася). При цьому Трамп наполягає, щоб чверть цієї суми штати платили зі своїх бюджетів. З цим згодні не всі штати.

Ще один указ передбачає запровадження канікул на виплату податку на доходи для всіх американців, які заробляють менш як 100 тисяч доларів на рік.

Також підписаний указ, який спрямований на запобігання виселенню з орендованого життя американців, що залишилися без роботи.

Демократи нагадали, що угода про новий пакет допомоги на два трильйони доларів не була досягнута. Вони попередили, що укази – сумнівні з юридичної точки зору, їх можуть оскаржити в суді: Трамп, ймовірно, перевищив свої повноваження, оскільки рішення про виділення державних коштів на конкретні потреби може ухвалювати лише Конгрес.

Раніше повідомлялося, що Трамп має намір в найближчі дні підписати виконавчі укази з метою стимулювання американської економіки в світлі пандемії, якщо адміністрація не зможе досягти домовленостей з демократами.

Джерело: Радіо Свобода